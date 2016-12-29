Правительство Забайкалья создаст «фабрику проектов» в Краснокаменске

Власти Забайкальского края запустят в 2017 году «Фабрику проектов» в ТОР «Краснокаменск» для создания малых производств. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на министра экономического развития края Сергея Новиченко.

«Фабрику проектов» планируется запустить в 2017 году. В ее основе — идея создания малых производств вокруг крупных предприятий, действующих на территории Краснокаменска.

Моногород Краснокаменск в июле 2016 года первым в Забайкалье получил статус территории опережающего развития. Градообразующим предприятием на его территории является Приаргунское производственное горно-химическое объединение.

Как уточняет ТАСС, общий объем инвестиций в ТОР «Каснокаменск», по оценке региональных властей, составит около 34 млрд рублей.

В моногороде планируется реализовать два десятка инвестпроектов, которые позволят создать 3,5 тыс. рабочих мест. В числе потенциальных — создание лесоперерабатывающего производства, модернизация молочного комбината, строительство комплекса по переработке пиритных огарков, завода специальных марок цемента и гидрометаллургического комбината.