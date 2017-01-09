Концепция развития приграничных территорий ДФО распространена на Забайкалье и Бурятию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменениях в концепции развития приграничных территорий субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

«Подписанным распоряжением действие концепции распространено на территорию Байкальского региона (Забайкальский край и Республика Бурятия)»,— указано в сообщении на сайте правительства.

Предполагается, что данное решение позволит создать условия для устойчивого развития экономики и стабильности в социальной сфере на приграничных территориях Байкальского региона, а также для формирования и развития конкурентных преимуществ этих территорий перед приграничными территориями сопредельных государств.

Ранее сообщалось, что принятая концепция будет реализовываться в два этапа: на первом этапе (2015-2016 годы) должны были быть проведены различные оргмероприятия, а также создана межведомственная рабочая группа и утвержден план работы. На втором этапе (2017-2025 годы) "планируется реализация региональных программ развития дальневосточных приграничных территорий, проектов развития отдельных приграничных территорий, распространение пилотных проектов и лучших практик реализации Концепции в пределах дальневосточных приграничных территорий".

Концепция направлена на закрепление населения в приграничных населённых пунктах, прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие туристско-рекреационного потенциала, а также создание новых экспортно-ориентированных высокотехнологичных производств и модернизации социальной и инженерной инфраструктуры.