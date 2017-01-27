Первую автономную энергоустановку на солнечных батареях запустили в Забайкалье

Солнечно-дизельная электростанция запущена в Забайкальском крае для энергоснабжения трех отдаленных поселков. Это первая подобная установка в регионе, ожидается, что она позволит уменьшить потребление дизельного топлива, что сократит вредные выбросы в атмосферу.

Электроустановка состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 киловатт, двух дизельных генераторов по 200 киловатт каждый и накопителя энергии емкостью 300 киловатт- час.

Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы управления энергоустановкой позволит сократить потребление дизельного топлива c 250 тысяч до 86 тысяч литров в год. АГЭУ снизит выбросы в атмосферу углекислого газа на 500 тонн в течение года.

По словам главы региона Натальи Ждановой, запуск первой в Забайкалье солнечно-дизельной электростанции — пример успешного государственно-частного партнерства.

«Без преувеличения, мы являемся участниками и свидетелями знакового и для нашего региона, и страны в целом события. Это первый объект солнечной генерации в Забайкальском крае. В то же время это хороший пример успешного государственно-частного партнерства, пример того, как власть и бизнес могут, объединив усилия, решать конкретные практические задачи», — цитирует пресс-служба Жданову.

Губернатор отметила, что в регионе много солнца и много удаленных и труднодоступных территорий.

Энергоустановка в селе Менза также является пилотным проектом в рамках реализации Национального проекта в энергетике «Создание локальных и интегрируемых в ЕЭС источников энергоснабжения на базе фотоэлектрических гетероструктурных модулей нового поколения». Планируется, что до 2021 года будет построено более 100 автономных гибридных установок/

Фото: забайкальскийкрай.рф