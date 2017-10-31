В Забайкальском крае стартовал Быстринский ГОК

В церемонии торжественного открытия Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК) , расположенного в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края принял участие полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняло. Он зачитал приветственную телеграммы от главы государства, в которой, в частности, говорится: «Реализация этого мощного, перспективного проекта – большое событие для Забайкальского края, российского Дальнего Востока, весомый вклад в развитие отечественной металлургической отрасли. Уверен, новое предприятие, оснащённое эффективными технологиями, отвечающими мировым экологическим стандартам, придаст серьёзный импульс экономике региона, позволит создать современные рабочие места, решить широкий круг социальных проблем».

Строительство ГОКа построен ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в рамках инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». Проект включён в перечень первоочерёдных в Сибири, а также в перечень реализуемых при государственной поддержке за счёт средств Инвестиционного фонда РФ.

- Строительство ГОКа – яркий пример конструктивного сотрудничества с бизнесом на условиях государственно-частного партнёрства. Кроме того, предприятие сформирует основу для роста экономики муниципальных образований рядом с Быстринским месторождением, – сказал Сергей Меняйло.

Всего планируется создать более 3 тысяч новых рабочих мест, в том числе на Быстринском ГОКе – 2 тыс., по аутсорсингу около 1,1 тыс. рабочих мест. Планируемые налоговые отчисления предприятия в бюджет региона на ближайшие 10 лет составят более 16,7 млрд рублей.

Быстринское месторождение входит в число крупнейших в мире по запасам меди, золота, серебра и железа. Производственная мощность ГОКа составит 10 миллионов тонн руды в год для выработки 67 тыс. т медного золотосодержащего, 2,9 млн т магнетитового и 252 тыс. т золотого концентратов. Срок обеспеченности запасами составляет более 30 лет.

Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию по постоянной схеме – апрель 2018 года.