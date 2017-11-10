Депутат Госдумы: Бюджет Забайкалья в 2018 году может не справиться с нагрузкой

Проект бюджета Забайкальского края на 2018 год не сбалансирован, и регион может не справиться с нагрузкой. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал депутат Госдумы от региона Юрий Волков.

«Реальный дефицит значительно больше заявленного, а возможности его покрыть, учитывая общий госдолг региона, не будет. Правительство Забайкальского края очень рискует хрупкой социальной стабильностью, идя с таким бюджетом в новый 2018 год», — заявил парламентарий.

По его мнению, проект главного финансового документа региона не учитывает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), размер которого с 1 января 2018 года должен составить 9,5 тыс. рублей. На эти цели федеральный бюджет предусматривает субсидию региону, но лимиты пока не доведены.

«Увеличение МРОТ повлечет за собой увеличение средней заработной платы по региону. К этому параметру привязаны <...> майские указы президента по повышению зарплат бюджетникам. То есть они также должны повышаться, но вот на эти цели из федерального бюджета денег не выделят, а в региональном их попросту нет», — резюмировал Волков.

Проект закона о бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов был представлен в конце октября. На сайте регионального правительства сообщается, что доходы краевого бюджета в 2018 году составят 48,3 млрд рублей, расходы — 49,6 млрд рублей, дефицит — 1,3 млрд рублей.