10 ноября
Чита
курсы валют
59.25
 
€ 68.79
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Депутат Госдумы: Бюджет Забайкалья в 2018 году может не справиться с нагрузкой

Главная Экономика
Чита
11:34 10 Ноября 2017
бюджет, политика, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Проект бюджета Забайкальского края на 2018 год не сбалансирован, и регион может не справиться с нагрузкой. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook  высказал депутат Госдумы от региона Юрий Волков.

«Реальный дефицит значительно больше заявленного, а возможности его покрыть, учитывая общий госдолг региона, не будет. Правительство Забайкальского края очень рискует хрупкой социальной стабильностью, идя с таким бюджетом в новый 2018 год», — заявил парламентарий.

По его мнению, проект главного финансового документа региона не учитывает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), размер которого с 1 января 2018 года должен составить 9,5 тыс. рублей. На эти цели федеральный бюджет предусматривает субсидию региону, но лимиты пока не доведены.

«Увеличение МРОТ повлечет за собой увеличение средней заработной платы по региону. К этому параметру привязаны <...> майские указы президента по повышению зарплат бюджетникам. То есть они также должны повышаться, но вот на эти цели из федерального бюджета денег не выделят, а в региональном их попросту нет», — резюмировал Волков.

Проект закона о бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов был представлен в конце октября. На сайте регионального правительства сообщается, что доходы краевого бюджета в 2018 году составят 48,3 млрд рублей, расходы — 49,6 млрд рублей, дефицит — 1,3 млрд рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: В Забайкальском крае стартовал Быстринский ГОК

В Забайкальском крае стартовал Быстринский ГОК

31 Октября 2017 г.
Налоговые отчисления предприятия в казну региона составят более 16,7 млрд рублей
Новости Читы: ФАС согласовало покупку Вершино-Дарасунского рудника «Урюмканом»

ФАС согласовало покупку Вершино-Дарасунского рудника «Урюмканом»

17 Октября 2017 г.
Рудник расположен близ поселка Верхне-Дарасунский
Новости Читы: Кабмин одобрил соглашение о сотрудничестве с Китаем в разработке Ключевского месторождения

Кабмин одобрил соглашение о сотрудничестве с Китаем в разработке Ключевского месторождения

16 Октября 2017 г.
Реализация проекта позволит создать около тысячи рабочих мест
Новости Читы: Ставропольская компания приобрела угодья «Нуринского» на границе с Китаем

Ставропольская компания приобрела угодья «Нуринского» на границе с Китаем

5 Октября 2017 г.
«Золотое зерно» купило 57,6 тыс. гектаров в Забайкальском крае
Новости Читы: «Байкальская горная компания» начала проектирование технологического комплекса Удокана

«Байкальская горная компания» начала проектирование технологического комплекса Удокана

5 Октября 2017 г.
Месторождение расположено на севере Забайкалья в Каларском районе
Новости Читы: Компания экс-главы Читы получила право добывать золото в Забайкалье

Компания экс-главы Читы получила право добывать золото в Забайкалье

4 Октября 2017 г.
ООО «Нергеопром» полностью принадлежит Владимиру Забелину
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 94 человека

На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 94 человека

10 Ноября 2017 г.
18 заявок отклонили «по формальным признакам»
Новости Читы: Верховный Суд отменил приговор главе читинской ОПГ Николаю Борисенко

Верховный Суд отменил приговор главе читинской ОПГ Николаю Борисенко

7 Ноября 2017 г.
Дело передано на новое разбирательство в ином составе судей
Новости Читы: В Улан-Удэ авария в канализации оставила без воды четверть города

В Улан-Удэ авария в канализации оставила без воды четверть города

10 Ноября 2017 г.
Предполагалось, что на ликвидацию аварии потребуется 10-12 часов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.