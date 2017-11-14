Первую солнечную электростанцию запустили в Бурятии

Первая в Бурятии солнечная электростанция появилась в Бичурском районе, сообщает правительство республики. Мощность станции составит 10 МВт, за год это позволит сократить выбросы углекислого газа на 7 685 тонн.

Инвестором и генеральным подрядчиком строительства станции выступила группа компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и госкорпорации «Роснано»). Работы по монтажу солнечных батарей начались в мае 2017 года и к осени были завершены в соответствии с графиком. Оборудование, задействованное при строительстве станции, на 70% произведено российскими предприятиями электротехнической и металлообрабатывающей промышленности. Стоимость СЭС составляет около 1 млрд рублей.

«Мы одни из первых в стране, в числе лидеров, кто создает альтернативную энергетику. Запуск в работу первой солнечной электростанции позволит повысить надежность электроснабжения Бичурского района, улучшить экологическую обстановку. Уверен, что это только первая ласточка. Сейчас прорабатываются дополнительные возможности для реализации таких проектов. Развитие данного направления может стать решением проблем энергоснабжения труднодоступных, удаленных районов Бурятии», — прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Правительство Бурятии уже подписало с «Хевел» соглашение, которое предусматривает строительство ещё нескольких подобных станций совокупной мощностью до 150 мегаватт.

Фото: пресс-служба главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия