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В Забайкалье в новое производство планируют инвестировать 1 млрд рублей

Главная Экономика
Чита
09:42 14 Ноября 2017
производство, инвестиции, строительство, проект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство Забайкальского края планирует включить в программу «Экономическое развитие» инвестиционный проект в Завитинском месторождении в Шилкинском районе. Документ опубликован на официальном портале региона.

Суть проекта заключается в организации опытно-промышленного производства по переработке отвалов забалансовой руды и выпуске продукции — карбоната лития технического сорта.

В документе говорится, что в результате реализации этого проекта планируется увеличение налоговых доходов бюджета Шилкинского района на 3 млн рублей в год. Бюджетная эффективность для консолидированного бюджета Забайкальского края составит 822 млн рублей. Планируется создать 137 рабочих мест.

«Реализация проекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Забайкальского края. Финансирование планируется осуществлять за счет внебюджетных источников», — говорится в проекте постановления.

Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей. В частности, на строительство зданий и объектов инфраструктуры потратят 93,6 млн рублей, на строительство подъездных дорог — 2,6 млн рублей, на закупку оборудования — 808,9 млн рублей, на закупку транспортных средств –— 109,1 млн рублей.

Инициатором строительства выступает ПАО «Химико-металлургический завод». Реализовать проект рассчитывают до 2027 года.

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