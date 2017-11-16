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Строительство уранового рудника в Краснокаменске включат в госпрограмму

Главная Экономика
Чита
08:53 16 Ноября 2017
предприятие, рабочие, места, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова обратилась в администрацию президента РФ с вопросом об освоении Аргунского и Жерлового месторождений урана (Рудник №6) в целях сохранения и развития моногорода Краснокаменск. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поручил российскому правительству изыскать средства на финансирование объектов производственной инфраструктуры рудника. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе главы Забайкалья.

Проект включат в государственную программу «Социально-экономическое развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Правительству РФ также предложено реализовать дополнительные меры государственной поддержки проекта в рамках комплексного плана социально-экономического развития Забайкальского края с применением механизма субсидирования процентной ставки по предоставленному инвестиционному кредиту.

По мнению региональных властей, включение запасов Аргунского и Жерлового месторождений в промышленный оборот станет решающим импульсом для развития Приаргунского производственного горно-химического объединения — крупнейшего уранодобывающего предприятия в России.

В пресс-службе отметили, что строительство рудника позволит запустить производство к 2022 году и ввести в эксплуатацию 30% от общего объема запасов ППГХО, что гарантированно обеспечит работу предприятия до 2044 года с сохранением рабочих мест до 2500 человек, бюджетную эффективность на уровне 1 млрд рублей в год в бюджеты всех уровней.

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