Участок дороги до Байкала в Бурятии отремонтировали за 1 млрд рублей

15-километровый участок региональной трассы Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян досрочно ввели в эксплуатацию в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Ранее, чтобы добраться до Баргузинского заповедника нужно было преодолеть грунтовую дорогу, которую размывало после дождей.

«Сдан в эксплуатацию участок региональной автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян - с 215 по 230 км. Общая стоимость работ составила более 1 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

На участке уложен асфальт, установлено 78 дорожных знаков, сигнальные столбики, барьерное ограждение, разметка, построена дополнительная площадка отдыха. Работы осуществляла подрядная организация «Труд». Срок гарантии работ подрядчика составляет 5 лет.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, магистраль имеет большое значение для дальнейшего социально- экономического развития районов и всей республики.

«Эта дорога обеспечивает связь столицы республики с несколькими районами: Прибайкальским, Баргузинским, Курумканским и Северо-Байкальским. Построенная по современным технологиям, дорога повышает доступность Байкала для жителей республики, открывает новые возможности для развития туризма, повышения экономической активности и в целом качества жизни людей», — приводит слова Цыденова пресс-служба.

Глава Бурятии сообщил, что работы по строительству дороги продолжатся. На эти цели в 2018 году будет выделено 700 млн рублей, в 2019 году — 712 млн рублей. Ремонт будет проходить на участке 230-251 км.

«Уже подписан контракт в размере 1 млрд 700 тысяч рублей на строительство еще 21 километра. (...) При поддержке Минтранса нам в этом году дополнительно выделено 350 млн рублей, и мы уже приступили к реконструкции нового участка дороги. Кроме того, есть поручение президента РФ рассмотреть вопрос о строительстве остальных участков дороги до Нового Уояна», — сказал глава региона.

Добавим, ремонт трассы Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян общей протяженностью около 550 км начался в 2003 году. В проект уже вложено свыше 5 млрд рублей.