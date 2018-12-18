18 декабря
Чита
66.75
 
€ 75.78
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Забайкалье оказалось не готово к «мусорной» реформе

Главная Экономика
Чита
07:50 18 Декабря 2018
реформа, мусор, оператор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Забайкальский край не сможет перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года, как того требует законодательство. Руководство региона будет просить отсрочку у федеральных властей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По оценке врио губернатора Александра Осипова, существуют серьезные недостатки в территориальной схеме обращения с ТКО, отсутствует инфраструктура для их захоронения, сортировки и временного размещения. Он поручил Министерству природных ресурсов, государственно-правовому управлению губернатора, региональной службе по тарифам и ценообразованию подготовить необходимые документы для оформления отсрочки.

«Я принял решение: Забайкальский край перейдет на новую систему обращения с ТКО на год позже заявленного времени. Я не могу допустить, чтобы забайкальцы платили повышенный тариф за вывоз мусора, при этом условия для перехода на новую систему обращения с ТКО в регионе не созданы», - процитировал Александра Осипова официальный портал региона.

Статус регионального оператора по обращению с ТКО в крае получило ООО «Олерон+». Летом этого года было объявлено о том, что компания готова инвестировать в реконструкцию мусорного полигона в селе Ивановка.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в ноябре активисты «Общероссийского народного фронта» раскритиковали ход подготовки Красноярского края к «мусорной» реформе.

Фото: официальный портал Забайкальского края

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: Краевые власти готовят заявку для ТОСЭР «Северное Забайкалье»

Краевые власти готовят заявку для ТОСЭР «Северное Забайкалье»

18 Декабря 2018 г.
Соответствующее поручение дал врио губернатора Александр Осипов
Новости Читы: Получены все согласования для первой очереди ГМК «Удокан» в Забайкалье

Получены все согласования для первой очереди ГМК «Удокан» в Забайкалье

17 Декабря 2018 г.
Это позволяет начать строительство комбината
Новости Читы: АСВ приступило к управлению читинским «Центрально-Европейским банком»

АСВ приступило к управлению читинским «Центрально-Европейским банком»

17 Декабря 2018 г.
Банк был признан банкротом 30 ноября
Новости Читы: Для Читы утроили объем дотаций из бюджета Забайкалья

Для Читы утроили объем дотаций из бюджета Забайкалья

13 Декабря 2018 г.
В 2019 году они должны составить 306 млн рублей
Новости Читы: Забайкальский Нерчинск попросил денег на участие в конкурсе Минстроя РФ

Забайкальский Нерчинск попросил денег на участие в конкурсе Минстроя РФ

12 Декабря 2018 г.
В муниципальной казне нашли только 300 тыс. рублей для подготовки заявки
Новости Читы: «Востсибуголь» представил планы разработки месторождения в Забайкалье

«Востсибуголь» представил планы разработки месторождения в Забайкалье

7 Декабря 2018 г.
Мощность предприятия составит 5 млн т угля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Россиянам при въезде в Маньчжурию потребуются справки о здоровье

Россиянам при въезде в Маньчжурию потребуются справки о здоровье

14 Декабря 2018 г.
Новое правило ввела китайская сторона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356