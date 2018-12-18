Забайкалье оказалось не готово к «мусорной» реформе

Забайкальский край не сможет перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года, как того требует законодательство. Руководство региона будет просить отсрочку у федеральных властей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По оценке врио губернатора Александра Осипова, существуют серьезные недостатки в территориальной схеме обращения с ТКО, отсутствует инфраструктура для их захоронения, сортировки и временного размещения. Он поручил Министерству природных ресурсов, государственно-правовому управлению губернатора, региональной службе по тарифам и ценообразованию подготовить необходимые документы для оформления отсрочки.

«Я принял решение: Забайкальский край перейдет на новую систему обращения с ТКО на год позже заявленного времени. Я не могу допустить, чтобы забайкальцы платили повышенный тариф за вывоз мусора, при этом условия для перехода на новую систему обращения с ТКО в регионе не созданы», - процитировал Александра Осипова официальный портал региона.

Статус регионального оператора по обращению с ТКО в крае получило ООО «Олерон+». Летом этого года было объявлено о том, что компания готова инвестировать в реконструкцию мусорного полигона в селе Ивановка.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в ноябре активисты «Общероссийского народного фронта» раскритиковали ход подготовки Красноярского края к «мусорной» реформе.

Фото: официальный портал Забайкальского края