Краевые власти готовят заявку для ТОСЭР «Северное Забайкалье»

Власти Забайкальского края подготовят заявку на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Северное Забайкалье». Соответствующее поручение дал врио губернатора Александр Осипов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Поручение было дано по итогам совещания, которое провел Александр Осипов. В нем приняли участие вице-премьер – министр экономического развития региона Сергей Новиченко, заместитель министра Алексей Садовников и гендиректор «Корпорации развития Забайкальского края» Александр Бирюков.

«Было отмечено, что одна из площадок «Северное Забайкалье» имеет серьезные перспективы. Его резидентами уже изъявили желание стать две крупные компании, которые станут «локомотивами» развития Каларского района – Байкальская горная компания и СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания)», - сообщает официальный портал Забайкальского края.

Напомним, «Байкальская горная компания» занимается на севере Забайкалья строительством горно-металлургического комбината «Удокан» на крупнейшем в России месторождении меди. СУЭК добывает коксующийся уголь на разрезе «Апсатский».

Как сообщали Sibnovosti.ru, в настоящее время в Забайкалье действует только одна ТОСЭР – в городе Краснокаменске. В мае 2018 года тогда губернатор Наталья Жданова заявила о том, что будет добиваться создания аналогичной территории на севере региона.

Фото: сайт «Сибирской угольной энергетической компании»