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В Забайкальском крае сокращают расходы бюджета

Главная Экономика
Чита
13:27 19 Декабря 2018
бюджет, экономия, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Состояние бюджета Забайкальского края заставило власти приостановить действие в регионе ряда льгот. Соответствующий законопроект приняло сегодня в первом чтении заксобрание региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия заксобрания состоялась сегодня. Депутаты, помимо прочего, одобрили законопроект «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О приостановлении действия отдельных положений законов Забайкальского края, не обеспеченных источниками финансирования в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов». Законопроект направил в заксобрание врио губернатора Александр Осипов.

Как сообщает служба информации «Радио Сибирь», этот документ предлагает приостановку в 2019 году предоставления государственных гарантий для инвестиционной и инновационной деятельности, заготовительной работы, льгот в области обращения с отходами производства. Кроме того, поддержки лишатся периодические печатные издания.

За это решение проголосовало 30 депутатов из 44, присутствовавших на сессии.

Сегодня на сессии депутаты планируют также принят бюджет региона 2019 года во втором чтении. Напомним, в первом чтении он был принят 10 декабря. Согласно документу, доходы и расходы составят 58,43 млрд руб. 

Фото: pixabay.com

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