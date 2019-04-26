«Ростсельмаш» дал забайкальцам скидку на пожар

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» предоставит скидку для забайкальских сельхозпроизводителей. Это решение коснется хозяйств, пострадавших от апрельских природных пожаров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О возможности приобрести технику «Ростсельмаша» проинформировали в минсельхозе Забайкальского края. Ведомство, по его данным, достигло соответствующей договоренности с компанией. В правительстве региона ссылаются на письмо гендиректора «Ростсельмаша» Валерия Мальцева.

«Компания может предоставить скидку в размере 10% на всю линейку продукции комбайнового завода для сельхозорганизаций региона, расположенных в пострадавших от пожаров районах… Скидка будет предоставляться на технику, приобретаемую в срок до 31 августа 2019 года», - передает официальный портал региона содержание письма.

По данным забайкальских властей, пожары 19-21 апреля уничтожили 118 единиц сельскохозяйственной техники. Отрасль понесла ущерб, по предварительным данным, на 640 млн руб.

Ранее минсельхоз края сообщал о том, что в 2019 году хозяйства региона планируют приобрести более 340 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. В их числе, 30 тракторов и 28 зерноуборочных комбайнов.

Фото: сайт ГК «Ростсельмаш»