Хозяйства Забайкалья получат компенсацию за тысячи погибших животных

В минсельхозе Забайкальского края подсчитали потери, которые нанесли отрасли природные пожары в середине апреля. Они направлены в минсельхоз РФ для определения размера и адресатов компенсаций, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В общей сложности, сельскому хозяйству региона нанесен ущерб в размере 822,3 млн руб. Значительная его часть – это потери от гибели скота. Пожары затронули 12 районов Забайкалья. От огня погибло почти 2 тыс. голов крупного рогатого скота, 14,6 тыс. овец и коз, 759 лошадей и др. Были выведены из строя 11 электростанций и 18 тракторов, не считая другой техники и оборудования.

Как сообщали Sibnovosti.ru, сроки выплаты компенсаций – до 15 июня 2019 года – определены указом президента РФ Владимира Путина. Чабанские стоянки должны быть восстановлены к 15 октября.

Ранее власти Забайкальского края говорили о том, что общие потери от пожаров, пик которых пришелся на 19-21 апреля, достигают 1 млрд руб.

Фото: официальный портал Забайкальского края