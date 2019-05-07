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Рудник №6 ППГХО в Забайкалье обеспечат инфраструктурой к концу года

Главная Экономика
Чита
11:55 7 Мая 2019
добыча, строительство, финансы
Автор: Sibnovosti.ru
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Инфраструктура для будущего рудника №6 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в Забайкальском крае должна быть готова к концу этого года. Речь идет об освоении Аргунского и Жерлового месторождений урана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В число объектов инфраструктуры, как уточнили в минвостокразвития РФ, войдут комплекс очистки шахтных вод, 10 зданий и сооружений, эстакады трубопроводов. Кроме того, предполагается построить подъездную дорогу от к шахте. Как писали Sibnovosti.ru, на эти цели до 2021 года будет выделено в общей сложности 3 млрд руб. Финансирование идет по программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

По данным минвостокразвития РФ, рудник №6 ППГХО, входящего в концерн «Атомредметзолото», обеспечит примерно пятую часть потребности в уране российских АЭС и 51% добычи урана в РФ. Первую очередь рудника планируется ввести в строй в 2023 году.

Фото: сайт ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

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