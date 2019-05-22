Бурятия и Забайкалье получат миллиарды на развитие инфраструктуры

Республика Бурятия и Забайкальский край, как регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), получат дополнительные средства из федерального бюджета на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Об объемах финансирования сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об увеличении суммы трансфертов говорится в распоряжении правительства РФ №934-р от 14 мая 2019 года. Документ вносит соответствующие изменения в распоряжение №1194-р от 16 июня 2018 года. В общей сложности Бурятия, Забайкалье и Приморский край в 2019-2021 годах получат дополнительно 22,44 млрд руб.

«Эти средства будут направлены на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Республики Бурятия (74 мероприятия) и Забайкальского края (70 мероприятий), а также на увеличение размера межбюджетных трансфертов бюджету Приморского края (10 мероприятий)», - говорится в пояснении к документу.

В результате, Забайкалье получит 9,43 млрд руб. (в этом году – 3,4 млрд руб.). Бурятия – 6 млрд руб. (в 2019-м – 3 млрд руб.). Напомним, что эти регионы были переведены в состав ДФО осенью 2018 года.

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