22 мая
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Бурятия и Забайкалье получат миллиарды на развитие инфраструктуры

Главная Экономика
Чита
11:23 22 Мая 2019
бюджет, распоряжение, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Республика Бурятия и Забайкальский край, как регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), получат дополнительные средства из федерального бюджета на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Об объемах финансирования сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об увеличении суммы трансфертов говорится в распоряжении правительства РФ №934-р от 14 мая 2019 года. Документ вносит соответствующие изменения в распоряжение №1194-р от 16 июня 2018 года. В общей сложности Бурятия, Забайкалье и Приморский край в 2019-2021 годах получат дополнительно 22,44 млрд руб.

«Эти средства будут направлены на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Республики Бурятия (74 мероприятия) и Забайкальского края (70 мероприятий), а также на увеличение размера межбюджетных трансфертов бюджету Приморского края (10 мероприятий)», - говорится в пояснении к документу.

В результате, Забайкалье получит 9,43 млрд руб. (в этом году – 3,4 млрд руб.). Бурятия – 6 млрд руб. (в 2019-м – 3 млрд руб.). Напомним, что эти регионы были переведены в состав ДФО осенью 2018 года.

Фото: pixabay.com

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: Рудник №6 ППГХО в Забайкалье обеспечат инфраструктурой к концу года

Рудник №6 ППГХО в Забайкалье обеспечат инфраструктурой к концу года

7 Мая 2019 г.
В ее составе комплекс очистки шахтных вод, здания, эстакады и дорога
Новости Читы: Хозяйства Забайкалья получат компенсацию за тысячи погибших животных

Хозяйства Забайкалья получат компенсацию за тысячи погибших животных

6 Мая 2019 г.
Данные о потерях направлены в минсельхоз РФ
Новости Читы: «Ростсельмаш» дал забайкальцам скидку на пожар

«Ростсельмаш» дал забайкальцам скидку на пожар

26 Апреля 2019 г.
Приобретать его технику хозяйства края смогут на 10% дешевле
Новости Читы: Электронные визы в аэропортах Читы и Улан-Удэ начнут действовать с 1 июня

Электронные визы в аэропортах Читы и Улан-Удэ начнут действовать с 1 июня

18 Апреля 2019 г.
В Забайкалье и Бурятии ожидают рост туристического потока
Новости Читы: Забайкальское заксобрание отложило проект увеличения налоговых отчислений муниципалитетам

Забайкальское заксобрание отложило проект увеличения налоговых отчислений муниципалитетам

17 Апреля 2019 г.
Инициатором поправок выступила гордума Читы
Новости Читы: Забайкальское месторождение вольфрама оценили в 289 млн рублей

Забайкальское месторождение вольфрама оценили в 289 млн рублей

11 Апреля 2019 г.
Лицензия принадлежит обанкроченной старательской артели «Кварц»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Александр Мельник снимет фильм про открытие забайкальского Удокана

Александр Мельник снимет фильм про открытие забайкальского Удокана

17 Мая 2019 г.
Лента должна выйти на экраны осенью этого года
Новости Читы: В правительстве Забайкалья два новых министра

В правительстве Забайкалья два новых министра

20 Мая 2019 г.
Министром культуры стала Татьяна Цымпилова, социального развития – Инна Щеглова
Новости Читы: Врио забайкальского губернатора назначил себе заместителя

Врио забайкальского губернатора назначил себе заместителя

21 Мая 2019 г.
Пост вице-премьера с испытательным сроком занял Виктор Паздников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356