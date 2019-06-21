«Вершина Девелопмент» приступила к строительству СЭС в Забайкалье

Группа компаний «Вершина Девелопмент» приступила к строительству в Забайкальском крае солнечных электростанций (СЭС). Их общая мощность составит 30 МВт, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министерства территориального развития региона, первые объекты будут размещены в Чите в районе бывшего «Камвольно-суконного комбината». Для них отведена площадка в 60 га.

«На следующей неделе уже начнем забивать сваи. Станция будет представлять из себя порядка 60 тысяч модулей», - приводит сайт министерства комментарий директора «Вершины Девелопмент» Павла Шевченко.

Ввод в эксплуатацию новых электростанций предварительно намечен на октябрь 2019 года.

ООО «Вершина Девелопмент» управляет проектом в интересах инвестора – австрийского фонда частных инвестиций Core Value Capital. На сайте компании указывается, что в Забайкалье она осуществляет строительство двух СЭС по 15 МВт – «Орловский ГОК» и «Балей». Еще три проекта отмечены в соседней Республике Бурятия.

По данным забайкальских властей, инвестор готов вложить в строительство СЭС в регионе в общей сложности примерно в 5 млрд руб.

Фото: сайт министерства территориального развития Забайкальского края