«Мусорная» реформа вызвала массу жалоб на Дальнем Востоке

Забайкальский край вошел в число регионов, в которых ход реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вызвал тревогу минприроды РФ. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На следующей неделе глава Минприроды Дмитрий Кобылкин проведет совещание с губернаторами и главами 10 регионов, где реформа «буксует», - рассказал «РИА Новости» источник в министерстве.

Из десяти регионов четыре входят в состав Дальневосточного федерального округа. Помимо Забайкалья, это Еврейская автономная область, Приморский и Хабаровский края. Судя по комментарию минприроды, ситуация в регионах оценивалась по количеству поступающих жалоб граждан.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2018 года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов признал, что регион не сможет перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года, как того требовало федеральное законодательство.

«Я принял решение: Забайкальский край перейдет на новую систему обращения с ТКО на год позже заявленного времени. Я не могу допустить, чтобы забайкальцы платили повышенный тариф за вывоз мусора, при этом условия для перехода на новую систему обращения с ТКО в регионе не созданы», - заявил тогда руководитель края.

Региональным оператором по обращению с ТКО является ООО «Олерон+».