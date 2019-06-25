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Старт программы «дальневосточный гектар» в Забайкалье и Бурятии может быть перенесен

Главная Экономика
Чита
16:54 25 Июня 2019
программа, госдума, поправки
Автор: Sibnovosti.ru
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Госдума РФ на своем заседании 27 июня рассмотрит во втором чтении законопроект о действии программы «дальневосточный гектар» в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Сроки старта программы могут быть сдвинуты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее предполагалось, что процедуру получения «дальневосточного гектара» в этих двух регионах можно будет начать 1 июля 2019 года. Но комитет Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на сегодняшнем заседании рекомендовал в ходе второго чтения внести поправки. В частности, указывается на сайте комитета, передвинуть срок старта с 1 июля на 1 августа.

Комитет посчитал целесообразным установить срок, в течение которого бесплатный гектар могут получить только жители Забайкалья и Бурятии, с 1 августа по 1 февраля 2020 года. Затем, до 1 августа 2020 года, такая возможность будет предоставлена россиянам, зарегистрированным в регионах Дальневосточного федерального округа. И только с 1 августа 2020-го программа распространится на всех российских граждан.

Другая поправка, предложенная думским комитетом, предусматривает, что все решения, связанные с установлением границ охранных зон Байкала, будут проходить обязательное публичное обсуждение.

Фото: сайт «НаДальнийВосток.РФ»

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