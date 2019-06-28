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Мусорный полигон в читинской Ивановке доработает до 2022 года

Главная Экономика
Чита
12:25 28 Июня 2019
мусор, полигон, реформа
Автор: Sibnovosti.ru
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Полигон для читинских твердых коммунальных отходов (ТКО) будет создан у озера Тасей. К такому решению пришли власти Забайкальского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Полигон будет построен к 2022 году. Об этом, по данным службы информации «Радио Сибирь», и. о. министра природных ресурсов региона Александр Волков рассказал сегодня на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству краевого заксобрания. До этого времени мусор по-прежнему будет принимать свалка, расположенная в поселке Ивановка. Ее площадь составляет 15 га.

Тасей входит в группу Ивано-Арахлейских озер. Они находятся на высоте почти 1 км над уровнем моря к западу от Читы.

Как писали Sibnovosti.ru, из-за неготовности региона старт «мусорной» реформы здесь перенесен на 1 января 2020 года. Единственным региональным оператором в сфере обращения с ТКО в Забайкалье является ООО «Олерон+». Летом прошлого года компания объявляла о готовности провести реконструкцию полигона в Ивановке в 2019-2021 годы.

26 июня директор филиала «Олерон+» Гаджи Амаев сообщил депутатам заксобрания Забайкальского края, что в июле-августе регоператор получит всю недостающую технику и оборудование для выполнения своих обязательств.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края

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