Сибирским регионам списали штрафы

Правительство РФ назвало субъекты федерации, которые в 2019 году освобождаются от штрафов за несвоевременное освоение субсидий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно документу, регионы, которые по уважительным причинам не смогли выполнить соглашения о предоставлении субсидий, могут быть освобождены от обязанности возвращать в федеральный бюджет их часть.

«Мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. И это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов», - прокомментировал Дмитрий Медведев это решение на сайте правительства.

Больше всего таких регионов указано по субсидии, которая выдавалась на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК – 45. В их числе все регионы Сибирского федерального округа (СФО) кроме Республики Тува, а также Республика Бурятия и Забайкальский край.

Забайкалье попала под «амнистию» еще дважды. По субсидиям на программы формирования современной городской среды и на мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий.

Бурятия – еще трижды. Ее освободили по штрафам за субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (вместе с пятью регионами СФО – Алтайским и Красноярским краями, Новосибирской, Кемеровской и Томской областями), на мелиорацию сельскохозяйственных земель и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Фото: электронный справочник 2ГИС