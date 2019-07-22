В Забайкальском крае ужесточают правила заготовки леса

Правила лесозаготовки в Забайкальском крае могут быть значительно ужесточены. С такой инициативой выступила прокуратура региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Предложения оформлены в качестве законопроекта. Его уже внес в законодательное собрание Забайкалья краевой прокурор Василий Войкин.

По данным пресс-службы регионального парламента, в законопроекте речь идет об утверждении пакета новых требований к пунктам приема и переработки древесины. В их числе, установление круглосуточного пропускного режима в таких пунктах с фиксацией данных об автотранспорте и водителях, закрепление права заготавливать горелый лес только за государственными учреждениями и др.

По мнению прокурора края, эти меры «должны снизить теневой оборот древесины и повысить раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом лесоматериалов».

Ранее сообщалось, что общая сумма ущерба в Забайкальском крае, причиненного за 2016-2018 годы незаконной вырубкой леса, превышает 550 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, иркутский губернатор Сергей Левченко добивается введения в России годового моратория на экспорт круглого леса.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края