В системе «На Дальний Восток» открыт доступ к территориям Бурятии и Забайкальского края

Таким образом, граждане могут предварительно ознакомиться с землями, которые будут предоставлять в рамках программы «дальневосточный гектар». Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Законодательством установлено, что для жителей вновь вошедших в состав Дальневосточного федерального округа Республики Бурятия и Забайкальского края программа начнет действовать с 1 августа 2019 года, для всех граждан России – с 20 февраля 2020 года.

Начиная с 1 августа 2020 года земельный участок в этих регионах будет вправе безвозмездно получить любой гражданин России. Ознакомиться с территориями, которые будут предоставляться в рамках программы можно на сайте надальнийвосток.рф.