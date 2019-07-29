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«Комсомолец» решил построить в Забайкалье элеваторный комплекс

Главная Экономика
Чита
12:01 29 Июля 2019
проект, строительство, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Племзавод «Комсомолец» намерено создать в Забайкальском крае крупный агропромышленный холдинг. В его состав войдет элеваторный комплекс мощностью единовременного хранения 180 тыс. т, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах «Комсомольца» стало известно в ходе рабочей поездки в Чернышевский район Забайкалья врио губернатора Александра Осипова.

«Целый комплекс предусматривает приемку зерна со всех прилегающих территорий. Чернышевский, Шилкинский, Нерчинский, Сретенский и другие районы могут привозить и сдавать зерно», - рассказал ему в ходе презентации проекта директор племзавода Сергей Гурулев.

По данным официального портала Забайкальского края, строительство трех очередей элеваторного комплекса стартует в 2020 году и завершится в 2022-м. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в 2018 году «Комсомолец» занял под сельскохозяйственные культуры более 31 тыс. га. В том числе, под рапс – 15 тыс. га. По данным руководства Забайкальского края, на предприятие приходится 1,5% российского производства рапса.

Напомним, ООО «Забайкальский зерновой терминал» пытается реализовать проект строительства в крае железнодорожного терминала у границы с КНР для обслуживания перевалки объемом 8 млн т зерна в год.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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