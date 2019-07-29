29 июля
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Прокуратура поторопила Забайкалье с «мусорной» реформой

Главная Экономика
Чита
15:44 29 Июля 2019
реформа, мусор, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Забайкальский край оказался в числе регионов, руководители которых получили представление Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Оно касается отставания в реализации «мусорной» реформы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Губернаторам всех пяти регионов бассейна реки Амур внесены представления», - процитировал ТАСС амурского бассейнового природоохранного прокурора Александра Саблина.

Он выступил сегодня на расширенном заседании коллегии по обсуждению итогов работы прокуратуры за первое полугодие 2019 года. Александр Саблин отметил, что «в Забайкальском крае схема (территориальная схема размещения отходов – Sibnovosti.ru) к началу года вообще была отменена».

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2018 года власти Забайкалья пришли к выводу, что регион не готов к реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Сроки ее старта были перенесены на начало 2020 года.

Помимо Забайкальского края, представления прокуратуры получили в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: «Комсомолец» решил построить в Забайкалье элеваторный комплекс

«Комсомолец» решил построить в Забайкалье элеваторный комплекс

29 Июля 2019 г.
Мощность предприятия составит 180 тыс. тонн единовременного хранения
Новости Читы: В системе «На Дальний Восток» открыт доступ к территориям Бурятии и Забайкальского края

В системе «На Дальний Восток» открыт доступ к территориям Бурятии и Забайкальского края

25 Июля 2019 г.
Граждане могут предварительно ознакомиться с землями, которые будут предоставлять в рамках программы «дальневосточный гектар».
Новости Читы: В Забайкальском крае ужесточают правила заготовки леса

В Забайкальском крае ужесточают правила заготовки леса

22 Июля 2019 г.
С инициативой выступила прокуратура региона
Новости Читы: Сибирским регионам списали штрафы

Сибирским регионам списали штрафы

3 Июля 2019 г.
Уважительные причины не возвращать субсидии нашлись почти у всех регионов СФО
Новости Читы: Мусорный полигон в читинской Ивановке доработает до 2022 года

Мусорный полигон в читинской Ивановке доработает до 2022 года

28 Июня 2019 г.
В дальнейшем будут работать площадка для ТКО у озера Тасей
Новости Читы: Старт программы «дальневосточный гектар» в Забайкалье и Бурятии может быть перенесен

Старт программы «дальневосточный гектар» в Забайкалье и Бурятии может быть перенесен

25 Июня 2019 г.
Соответствующие поправки рекомендовал профильный комитет Госдумы РФ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: На выборах губернатора Забайкалья не будет кандидатов от парламентских партий

На выборах губернатора Забайкалья не будет кандидатов от парламентских партий

26 Июля 2019 г.
Всего зарегистрировано четыре кандидата
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356