Прокуратура поторопила Забайкалье с «мусорной» реформой

Забайкальский край оказался в числе регионов, руководители которых получили представление Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Оно касается отставания в реализации «мусорной» реформы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Губернаторам всех пяти регионов бассейна реки Амур внесены представления», - процитировал ТАСС амурского бассейнового природоохранного прокурора Александра Саблина.

Он выступил сегодня на расширенном заседании коллегии по обсуждению итогов работы прокуратуры за первое полугодие 2019 года. Александр Саблин отметил, что «в Забайкальском крае схема (территориальная схема размещения отходов – Sibnovosti.ru) к началу года вообще была отменена».

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2018 года власти Забайкалья пришли к выводу, что регион не готов к реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Сроки ее старта были перенесены на начало 2020 года.

Помимо Забайкальского края, представления прокуратуры получили в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области