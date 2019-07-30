На предприятии «Росатома» в Забайкалье меняют гендиректора

Совет директоров ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в Забайкальском крае примет решение о смене гендиректора 1 августа. Вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя этого предприятия, входящего в структуру «Росатома», внесен в повестку дня заседания совета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, гендиректор ППГХО Александр Глотов был задержан в конце мая этого года. Он стал фигурантом дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки в крупном размере). По версия следствия, руководителю объединения дали взятку в 0,5 млн руб. за право организовать питание сотрудников ППГХО. В дальнейшем Александр Глотов был арестован до конца октября 2019 года.

Решение о созыве совета директоров подписано и. о. гендиректора Иваном Киселевым. На сайте ППГХО он указан в качестве заместителя гендиректора – главного инженера.

Напомним, ППГХО реализует один из крупнейший инвестпроектов Забайкалья – строительство рудника №6, который призван обеспечить примерно пятую часть потребности в уране российских АЭС и 51% добычи урана в РФ. В середине июля объединение сообщило о том, что на строительной площадке завершается обустройство свайного поля для очистных сооружений шахтных вод и установки необходимого оборудования.

Фото: сайт ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»