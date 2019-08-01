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В Забайкалье уточнят объем средств на строительство детской больницы

Главная Экономика
Чита
12:52 1 Августа 2019
премьер-министр, строительство, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев предложил властям Забайкальского края уточнить объем средств, необходимых для строительства новой краевой детской клинической больницы. Перспективы проекта премьер-министр обсудил в ходе сегодняшней рабочей поездки в Читу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Здание, где сегодня размещается больница, было построено в 1960 году. По данным правительства региона, техническая экспертиза, проведенная в 2016 году, установила, что физический износ элементов конструкций составляет 58%. Между тем, здесь ежегодно в приемно-диагностическом отделении получает помощь 15 тыс. пациентов, в 22 лечебных отделениях - около 19 тыс.

По данным ТАСС, строительство больницы оценивается в 9,6 млрд руб. Минздрав РФ выделил 65 млн руб. на создание проектно-сметной документации.

«Давайте мы вот как сделаем: вы это все проанализируете, естественно, пусть идет проектирование своим чередом, деньги выделены, пусть проектно-сметную документацию готовят, а потом окончательно подобьете все и доложите», - предложил премьер-министр руководителям края и больницы.

Фото: сайт правительства Российской Федерации

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