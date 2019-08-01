В Забайкалье уточнят объем средств на строительство детской больницы

Глава российского правительства Дмитрий Медведев предложил властям Забайкальского края уточнить объем средств, необходимых для строительства новой краевой детской клинической больницы. Перспективы проекта премьер-министр обсудил в ходе сегодняшней рабочей поездки в Читу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Здание, где сегодня размещается больница, было построено в 1960 году. По данным правительства региона, техническая экспертиза, проведенная в 2016 году, установила, что физический износ элементов конструкций составляет 58%. Между тем, здесь ежегодно в приемно-диагностическом отделении получает помощь 15 тыс. пациентов, в 22 лечебных отделениях - около 19 тыс.

По данным ТАСС, строительство больницы оценивается в 9,6 млрд руб. Минздрав РФ выделил 65 млн руб. на создание проектно-сметной документации.

«Давайте мы вот как сделаем: вы это все проанализируете, естественно, пусть идет проектирование своим чередом, деньги выделены, пусть проектно-сметную документацию готовят, а потом окончательно подобьете все и доложите», - предложил премьер-министр руководителям края и больницы.

Фото: сайт правительства Российской Федерации