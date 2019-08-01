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Новая ТОСЭР охватила большую часть Забайкалья

Главная Экономика
Чита
17:20 1 Августа 2019
премьер-министр, тор, создание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чите премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) «Забайкалье». Соответствующее постановление он подписал накануне, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О формировании ТОСЭР стало известно в ходе совещания о перспективах развития Забайкалья, которое провел глава правительства. Территориально это будет, по-видимому, самая крупная ТОСЭР – она располагается сразу в 22 сельских районах края, городе Чите и поселке Агинском. Всего же в составе региона 31 район и четыре городских округа.

По данным правительства региона, общий объем инвестиций в 15 инвестпроектов ТОСЭР составит 196 млрд руб. В ходе их реализации будет создано 9,2 тыс. рабочих мест, а планируемые налоговые отчисления всех уровней за 10 лет составят 31 млрд руб. Минимальный объем капитальных вложений для будущих резидентов составил всего 500 тыс. руб. В правительстве РФ также отметили, что в ТОСЭР будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

«Ключевой проект – Удоканское медное месторождение, одно из крупнейших в мире. Благодаря режиму ТОР, можно снизить финансовую нагрузку на этот проект, реализовать его в короткие сроки», - сообщил на совещании премьер-министр.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в связи с этим предложил ускорить предоставление господдержки на финансирование аэропорта Чары – ближайшего аэропорта к Удокану.

Ранее в Забайкальском крае уже была создана одна ТОСЭР – в городе Краснокаменске.

Фото: сайт ООО «Байкальская горная компания»

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