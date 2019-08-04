4 августа
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Иван Киселев возглавил забайкальское ППГХО

Главная Экономика
Чита
15:16 4 Августа 2019
назначение, директор, росатом
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новым гендиректором ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в Забайкальском крае назначен Иван Киселев. О решении совета директоров предприятия, входящего в структуру «Росатома», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, заседание совета директоров с вопросом о смене гендиректора было назначено на 1 августа. Напомним, занимавшего этот пост Александра Глотова задержали в конце мая этого года. Он стал фигурантом дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки в крупном размере). После этого его заместитель – главный инженер Иван Киселев стал и. о. гендиректора.

«Задачами второй половины 2019 года являются безусловное выполнение государственного заказа по урану и производственной программы, соблюдение сроков строительства рудника №6, продолжение реализации проектов диверсификации», - заявил после назначения новый гендиректор (цитата по сайту ППГХО).

Контракт с Иваном Киселевым подписан на три года, следует из документов ППГХО.

Фото: сайт ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: Новая ТОСЭР охватила большую часть Забайкалья

Новая ТОСЭР охватила большую часть Забайкалья

1 Августа 2019 г.
Стоимость 15 инвестпроектов оценивается в 196 млрд рублей
Новости Читы: В Забайкалье уточнят объем средств на строительство детской больницы

В Забайкалье уточнят объем средств на строительство детской больницы

1 Августа 2019 г.
С необходимостью строительства согласился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Новости Читы: На предприятии «Росатома» в Забайкалье меняют гендиректора

На предприятии «Росатома» в Забайкалье меняют гендиректора

30 Июля 2019 г.
Действующий руководитель ППГХО Александр Глотов находится под арестом
Новости Читы: Прокуратура поторопила Забайкалье с «мусорной» реформой

Прокуратура поторопила Забайкалье с «мусорной» реформой

29 Июля 2019 г.
Руководителю региона направлено представление
Новости Читы: «Комсомолец» решил построить в Забайкалье элеваторный комплекс

«Комсомолец» решил построить в Забайкалье элеваторный комплекс

29 Июля 2019 г.
Мощность предприятия составит 180 тыс. тонн единовременного хранения
Новости Читы: В системе «На Дальний Восток» открыт доступ к территориям Бурятии и Забайкальского края

В системе «На Дальний Восток» открыт доступ к территориям Бурятии и Забайкальского края

25 Июля 2019 г.
Граждане могут предварительно ознакомиться с землями, которые будут предоставлять в рамках программы «дальневосточный гектар».
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Забайкалье получит 76 млн рублей для перехода на цифровое ТВ

Забайкалье получит 76 млн рублей для перехода на цифровое ТВ

1 Августа 2019 г.
Деньги пойдут на закупку оборудования в том числе и для села, где нет возможности выхода на "цифру".
Новости Читы: Японцы ошиблись при вывозе останков из забайкальского села

Японцы ошиблись при вывозе останков из забайкальского села

31 Июля 2019 г.
Они не принадлежат японским военнопленным
Новости Читы: В Бурятии и Забайкальском крае стартовала реализация программы «дальневосточный гектар»

В Бурятии и Забайкальском крае стартовала реализация программы «дальневосточный гектар»

1 Августа 2019 г.
Первые заявления на предоставление участков уже поступают и рассматриваются уполномоченными органами.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356