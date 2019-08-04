Иван Киселев возглавил забайкальское ППГХО

Новым гендиректором ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в Забайкальском крае назначен Иван Киселев. О решении совета директоров предприятия, входящего в структуру «Росатома», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, заседание совета директоров с вопросом о смене гендиректора было назначено на 1 августа. Напомним, занимавшего этот пост Александра Глотова задержали в конце мая этого года. Он стал фигурантом дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки в крупном размере). После этого его заместитель – главный инженер Иван Киселев стал и. о. гендиректора.

«Задачами второй половины 2019 года являются безусловное выполнение государственного заказа по урану и производственной программы, соблюдение сроков строительства рудника №6, продолжение реализации проектов диверсификации», - заявил после назначения новый гендиректор (цитата по сайту ППГХО).

Контракт с Иваном Киселевым подписан на три года, следует из документов ППГХО.

Фото: сайт ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»