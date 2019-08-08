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В Забайкалье будут выпускать фронтальные погрузчики

Главная Экономика
Чита
12:14 8 Августа 2019
фонд, производство, рынок
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Восток-Агро» начнет производство в Забайкальском крае одноковшовых фронтальных погрузчиков с разнообразным навесным оборудованием. О проекте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным «Корпорации развития Забайкальского края», стоимость проекта составляет 72,7 млн руб. При этом федеральный Фонд развития промышленности предоставил заем в размере 25,2 млн руб., Фонд развития промышленности Забайкальского края – 10,8 млн руб.

«Доля иностранных производителей на рынке фронтальных погрузчиков в России, составляет порядка 90%. После запуска нового производства на территории нашего региона этот показатель снизится до 87,6%», - прокомментировала старт проекта глава регионального фонда Елена Мирсанова.

Читинское ООО «Восток-Агро» работает на рынке с 1997 года. Занимается производством и реализацией спецтехники.

Фото: сайт АО «Корпорация развития Забайкальского края»

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