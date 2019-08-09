В Забайкалье из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации

С сегодняшнего дня в Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стала засуха, которая привела к гибели посевов и сенокосных угодий на значительной территории, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Зоны чрезвычайной ситуации определены в границах Забайкальского, Калганского, Приаргунского, Нерчинско-Заводского районов, города Краснокаменска и Краснокаменского района, сельских поселений Тарбагатайское и Зугмарское Петровск-Забайкальского района», - говорится в информации, распространенной пресс-службой регионального правительства.

В регионе будет создан штаб по ликвидации ЧС. Местным властям предстоит подготовить документы для определения размера ущерба. Они будут направлены в региональный минсельхоз, который, в свою очередь, проинформирует федеральное министерство.

Напомним, в апреле этого года по Забайкалью прошли природные пожары. Сельские предприятия и личные хозяйства тогда понесли ущерб в размере 820 млн руб.

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