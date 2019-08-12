Забайкалье и Бурятия будут сотрудничать с индийскими штатами

Забайкальский край и Республика Бурятия подписали меморандумы о сотрудничестве с индийскими штатами. Это произошло во Владивостоке на дне индийского инвестора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Забайкалье будет сотрудничать с со штатом Уттар-Прадеш. По данным ТАСС, это касается сельского хозяйства и пищевой промышленности. В свою очередь, Бурятия запланировала сотрудничество со штатом Махараштра в области машиностроения и туризма.

День индийского инвестора предваряет Восточный экономический форум, который пройдет на владивостокском острове Русский 4-6 сентября 2019 года. Для участия в нем президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди.

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