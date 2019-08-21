«Росэлектроника» подготовит реконструкцию погранпереходов в Забайкалье и Бурятии

Холдинг «Росэлектроника» подготовит проекты реконструкции семи пунктов пропуска через российскую границу. Их цель – увеличить пропускную способность, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Росэлектроника» заключила соответствующие контракты на подготовку проектной документации с филиалами ФГКУ «Росгранстрой». В число семи пунктов вошли автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» в Забайкальском крае (на границе с Китаем) и железнодорожный погранпереход «Наушки» в Республике Бурятия (на границе с Монголией).

«В частности, в ходе модернизации автомобильных пропускных пунктов будут построены дополнительные полосы движения с кабинами паспортного контроля», - говорится в сообщении госкорпорации «Ростех», в состав которой входит «Росэлектроника».

Как сообщали Sibnovosti.ru, в конце 2018 года железнодорожный пропускной пункт «Забайкальск» в Забайкальском крае был оснащен первым в России железнодорожным стационарным инспекционно-досмотровым комплексом. В его создании приняли участие московские предприятия «Росэлектроники» «Скантроник Системс» и НПП «Торий».

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»