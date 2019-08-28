«Чен Кун» планирует выпускать кремний в забайкальском Краснокаменске

ООО «Чен Кун» намерено стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Краснокаменске Забайкальского края. Компания представила инвестпроект по производству кремния, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект носит название «Строительство завода и организация производства металлургического кремния в г. Краснокаменск Забайкальского края». Его рассмотрела и одобрила профильная краевая комиссия.

По данным официального портала региона, планируется строительство завода и организация производства двух видов продукции: металлургического кремния и кремниевой пыли. Стоимость проекта не указывается, но сообщается, что на заводе будет создано 500 рабочих мест.

«Пакет документов по проекту будет направлен в минэкономразвития России для включения в реестр резидентов ТОСЭР «Краснокаменск», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Чен Кун» создано в начале 2019 года. Единственным учредителем компании указан Цзян Чжаоцзюнь.

Как сообщали Sibnovosti.ru, резидентами ТОСЭР являются, в частности, ООО «Краснокаменскпромстрой», заявившее строительство цементного завода, и ООО «Краснокаменское птицеводческое хозяйство».

Фото: официальный сайт Краснокаменска