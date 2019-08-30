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Забайкалье и Республика Алтай получат дотации из федерального бюджета

Главная Экономика
Чита
10:50 30 Августа 2019
бюджет, совет, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское правительство выделило 3,6 млрд руб. двум регионам в восточной части страны. Дотации получат Забайкальский край и Республика Алтай, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На Забайкалье из этой суммы приходится 2,9 млрд руб., на Республику Алтай – 0,7 млрд руб. Решение о выделении средств было принято вчера советом министров.

«Речь идет о предоставлении дотаций из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов этих двух регионов», - отмечает ТАСС.

Вчера на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал в числе проблем, сдерживающих развитие региона, высокие тарифы и изношенность социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Фото: yandex.com

 

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