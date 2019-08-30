«Ренейссанс Хэви Индастрис» будет строить ГМК «Удокан» в Забайкалье

«Ренейссанс Хэви Индастрис» (РХИ) построит ряд ключевых объектов горно-металлургического комбината (ГМК) на Удоканском медном месторождении в Забайкальском крае. О заключении договора подряда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Договор заключен с ООО «Байкальская горная компания» (БГК), которое занимается реализацией проекта. Официальное название объекта – «ГМК «Удокан». 1-я очередь строительства на 12,0 млн тонн руды в год». Технологический комплекс». Работы рассчитаны до 2022 года.

«В частности, компания построит технологический комплекс, включая обогатительную фабрику, гидрометаллургический завод, дробильно-конвейерный комплекс. Кроме того, подрядчик обеспечит поставку оборудования и материалов для указанных объектов, монтаж технологического оборудования, проведение индивидуальных испытаний и пуско-наладочных работ», - говорится об обязательствах РХИ в сообщении БГК.

По словам председателя совета директоров БГК Валерия Казикаева, РХИ в апреле 2019 года приступила к подготовительным работам, а с начала сентября «в полном объеме развернет деятельность по строительству технологического комплекса».

На сайте ООО РХИ указывается, что компания входит в группу RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş., которая управляет строительными активами холдинга «Ренейссанс». Холдинг был создан гражданином Турции Эрманом Ылыджаком в Санкт-Петербурге в 1993 году. Среди построенных объектов РХИ в России указан, в частности, Быстринский ГОК «Норникеля» в Забайкалье.

По данным БГК, финансирование строительства осуществляется в рамках синдицированного кредита в объеме до $1,79 млрд, выданного БГК в июле 2019 года сроком на 12 лет. В сделке приняли участие ВЭБ.РФ, «Газпромбанк» и «Сбербанк России».

Фото: сайт ООО «Байкальская горная компания»