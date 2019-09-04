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В Читинской районе Забайкалья скрывали задолженность по контрактам

Главная Экономика
Чита
10:53 4 Сентября 2019
прокуратура, долг, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Читинского района Забайкальского края задолжали по муниципальным контрактам 150 млн руб. При этом, они скрывали этот долг в отчетности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На состояние финансовой отчетности в Читинском районе указал начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Артем Кононенко. Он выступил на интерактивной площадке Генпрокуратуры РФ на открывшемся сегодня во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Прокурором Читинского района установлены факты неотражения органами местного самоуправления в отчетности кредиторской задолженности в размере 150 млн руб. по 96 муниципальным контрактам. По инициативе прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности», - процитировал ТАСС Артема Кононенко.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов раскритиковал деятельность администрации Читинского района в сфере использования бюджетных средств. По данным краевых властей, в конце 2018 года Читинскому району было выделено дополнительно 168,4 млн руб. на погашение просроченной задолженности учреждений по отчислениям во внебюджетные фонды, оплате коммунальных услуг и разблокировки лицевых счетов. Это решение было вызвано в частности, тем, что из-за суммарной задолженности в 200 млн руб. налоговики заблокировали 67 лицевых счетов организаций.

В июле глава Читинского района Вадим Захаров ушел в отставку по собственному желанию.

Фото: pixabay.com

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