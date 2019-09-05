Забайкальский край - ТОСЭР без границ

Правительство Забайкальского края инициирует распространение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) на весь регион. С такой инициативой оно обратилось к федеральным властям, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы бы хотели распространить режим ТОР на весь Забайкальский край. Также распространить режим «Свободный порт Владивосток» на пять городов. Это поможет нашему малому бизнесу, который довольно плохо себя чувствует по разным причинам», - приводит ТАСС слова забайкальского вице-премьера Михаила Чуркина.

Заместитель главы краевого правительства принимает участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. По его словам, идею готовы поддержать в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале августа в Чите премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОСЭР «Забайкалье». Она располагается сразу в 22 сельских районах края, городе Чите и поселке Агинском. Кроме того, отдельная ТОСЭР действует в городе Краснокаменске. Всего же в составе региона 31 район и четыре городских округа.

Фото: официальный портал Забайкальского края