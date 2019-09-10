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В Забайкалье объявлено о предстоящей разработке месторождение сынныритов

Главная Экономика
Чита
12:13 10 Сентября 2019
соглашение, разработка, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае будет разрабатываться Голевское месторождение сынныритов. Объем инвестиций в проект превысит 2 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект упоминается в сообщении пресс-службы правительства региона о сотрудничестве АО «Корпорация развития Забайкальского края» и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Соответствующее соглашение стороны заключили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), завершившемся недавно во Владивостоке.

Сынныриты являются сырьем для получения алюминия, калийных удобрений, керамики и жаропрочного кирпича, огнеупоров и цемента. Месторождение расположено в Каларском районе – в 20 км от трассы БАМа и в 25 км от железнодорожной станции Хани. Запасы месторождения по категории С1 + С2 составляют 175 млн т.

По данным забайкальских властей, инвестором выступит «ООО «Томская инвестиционная компания». В ЕГРЮЛ есть сведения только об одной компании с таким названием. Но в справке указывается, что это ООО было ликвидировано в 2004 году.

Фото: сайт Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

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