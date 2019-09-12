Забайкальским муниципалитетам не хватает средств

Проблема с блокировкой счетов муниципальных учреждений в Забайкальском крае сохраняется. Ее обсудили на сессии заксобрания региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Данные о состоянии дел в этой области привела и. о. министра финансов края Светлана Чикичева. Как выяснилось, на 6 сентября были заблокированы счета в 42 муниципальных структурах, включая 11 учреждений образования и семь учреждений культуры на сумму 32 млн руб. 13 учреждений с заблокированными счетами расположены в Читинском районе. Здесь сумма задолженности составляет 3,3 млн руб.

«С начала месяца разблокировано девять муниципальных учреждений, угроза блокировки существует в 314 учреждениях на сумму 27 млн руб. В рамках распределения следующей дополнительной финансовой помощи будем предусматривать суммы на погашение кредиторской задолженности», - процитировал Светлану Чикичеву сайт краевого парламента.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в соответствии с постановлением забайкальского правительства от 27 ноября 2018 года муниципалитетам была перечислена целевая субсидия в сумме 421,8 млн руб. для погашения просроченной кредиторской задолженности и разблокировки счетов муниципальных учреждений. В марте этого года тогда врио губернатора Александр Осипов раскритиковал руководство Читинского района за практику распоряжения выделенными муниципалитету средствами. В июле глава района Вадим Захаров ушел в отставку по собственному желанию.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края