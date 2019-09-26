В Забайкалье готовятся к удвоению числа иностранных туристов

Власти Забайкальского края планируют удвоить число иностранных туристов уже в 2020 году. О планах стало известно в ходе конференции «Туристическое Забайкалье – 2019», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Нам необходимо проработать такие туристические маршруты, чтобы удвоить поток туристов в следующем году. При этом тематика должна быть разной: спортивный маршрут, познавательный и так далее», - приводит официальный портал региона слова начальника отдела по обеспечению деятельности краевого министерства инвестиционного развития Андрея Шемякина.

По данным участников конференции, в течение года Забайкалье посещает до 60 тыс. туристов из Китая. Для увеличения турпотока, в частности, предполагается создать туристическую карту и сайт региона. Видеоролик по событийному туризму будет выпущен в октябре.

На развитие отрасли в 2020 году выделено более 4 млн руб.

Фото: официальный портал Забайкальского края