26 сентября
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В Забайкалье готовятся к удвоению числа иностранных туристов

Главная Экономика
Чита
15:04 26 Сентября 2019
китай, туристы, конференция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Забайкальского края планируют удвоить число иностранных туристов уже в 2020 году. О планах стало известно в ходе конференции «Туристическое Забайкалье – 2019», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Нам необходимо проработать такие туристические маршруты, чтобы удвоить поток туристов в следующем году. При этом тематика должна быть разной: спортивный маршрут, познавательный и так далее», - приводит официальный портал региона слова начальника отдела по обеспечению деятельности краевого министерства инвестиционного развития Андрея Шемякина.

По данным участников конференции, в течение года Забайкалье посещает до 60 тыс. туристов из Китая. Для увеличения турпотока, в частности, предполагается создать туристическую карту и сайт региона. Видеоролик по событийному туризму будет выпущен в октябре.

На развитие отрасли в 2020 году выделено более 4 млн руб.

Фото: официальный портал Забайкальского края

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: Забайкальским муниципалитетам не хватает средств

Забайкальским муниципалитетам не хватает средств

12 Сентября 2019 г.
Угроза блокировки существует в 314 муниципальных учреждениях
Новости Читы: В Забайкалье объявлено о предстоящей разработке месторождение сынныритов

В Забайкалье объявлено о предстоящей разработке месторождение сынныритов

10 Сентября 2019 г.
Предполагаемый объем инвестиций – более 2 млрд рублей
Новости Читы: Забайкальский край - ТОСЭР без границ

Забайкальский край - ТОСЭР без границ

5 Сентября 2019 г.
Правительство региона хочет распространить особый статус на всю его территорию
Новости Читы: В Читинской районе Забайкалья скрывали задолженность по контрактам

В Читинской районе Забайкалья скрывали задолженность по контрактам

4 Сентября 2019 г.
В официальную отчетность не попали долги на 150 млн рублей
Новости Читы: «Ренейссанс Хэви Индастрис» будет строить ГМК «Удокан» в Забайкалье

«Ренейссанс Хэви Индастрис» будет строить ГМК «Удокан» в Забайкалье

30 Августа 2019 г.
Ранее структура холдинга «Ренейссанс» построила Быстринский ГОК
Новости Читы: Забайкалье и Республика Алтай получат дотации из федерального бюджета

Забайкалье и Республика Алтай получат дотации из федерального бюджета

30 Августа 2019 г.
На два региона приходится в сумме 3,6 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Виктор Паздников покинул забайкальское правительство

Виктор Паздников покинул забайкальское правительство

25 Сентября 2019 г.
В статусе и. о. вице-премьера он проработал менее полугода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356