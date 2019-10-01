Недропользователи не стали бороться за участок золота на забайкальской Мензе

Аукцион на право добычи золота на реке Менза в Забайкальском крае признан не состоявшимся. Сам проект добычи вызывает недовольство местных жителей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Аукцион на участок «Менза р., левый приток реки Чикой» в Красночикойском районе Центрсибнедра объявили в середине августа 2019 года. Стартовая цена лота на торгах 30 сентября составляла 10,7 млн руб. Их победитель получил бы право на работу в течение 20 лет на участке площадью более 19 кв. км. Запасы россыпного золота по категориям С1 и С2 составляют здесь в сумме 525 кг. Но заявки недропользователи так и не подали.

Местные жители считают, что добыча золота приведет к серьезным экологическим проблемам. Об этом спикер красночикойского райсовета Светлана Стрекаловская сообщила участникам выездного заседания в Красном Чикое комитета по аграрной политике и природопользованию краевого заксобрания.

«По словам Светланы Стрекаловской, около 3 тыс. чикоян подписались под письмом на имя президента России (о недопущении добычи золота на Мензе – Sibnovosti.ru), на ближайшем заседании совета оно будет принято», - говорится в пресс-релизе забайкальского парламента по итогам заседания.

Население Красночикойского района составляет около 18 тыс. человек. Экономика района ориентирована на добычу полезных ископаемых.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в августе этого года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился в Роснедра с предложением приостановить выдачу новых разрешений на разведку золота в регионе. Основанием для такой просьбы стал ущерб, который наносит отрасль окружающей среде.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края