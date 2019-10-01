1 октября
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Недропользователи не стали бороться за участок золота на забайкальской Мензе

Главная Экономика
Чита
11:11 1 Октября 2019
золото, жители, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Аукцион на право добычи золота на реке Менза в Забайкальском крае признан не состоявшимся. Сам проект добычи вызывает недовольство местных жителей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Аукцион на участок «Менза р., левый приток реки Чикой» в Красночикойском районе Центрсибнедра объявили в середине августа 2019 года. Стартовая цена лота на торгах 30 сентября составляла 10,7 млн руб. Их победитель получил бы право на работу в течение 20 лет на участке площадью более 19 кв. км. Запасы россыпного золота по категориям С1 и С2 составляют здесь в сумме 525 кг. Но заявки недропользователи так и не подали.

Местные жители считают, что добыча золота приведет к серьезным экологическим проблемам. Об этом спикер красночикойского райсовета Светлана Стрекаловская сообщила участникам выездного заседания в Красном Чикое комитета по аграрной политике и природопользованию краевого заксобрания.

«По словам Светланы Стрекаловской, около 3 тыс. чикоян подписались под письмом на имя президента России (о недопущении добычи золота на Мензе – Sibnovosti.ru), на ближайшем заседании совета оно будет принято», - говорится в пресс-релизе забайкальского парламента по итогам заседания.

Население Красночикойского района составляет около 18 тыс. человек. Экономика района ориентирована на добычу полезных ископаемых.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в августе этого года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился в Роснедра с предложением приостановить выдачу новых разрешений на разведку золота в регионе. Основанием для такой просьбы стал ущерб, который наносит отрасль окружающей среде.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: Забайкальским аграриям предложили отказаться от свиноводства

Забайкальским аграриям предложили отказаться от свиноводства

1 Октября 2019 г.
Рекомендации в связи с ростом угрозы АЧС дал краевой минсельхоз
Новости Читы: В Забайкалье готовятся к удвоению числа иностранных туристов

В Забайкалье готовятся к удвоению числа иностранных туристов

26 Сентября 2019 г.
В год регион посещает около 60 тыс. гостей из Китая
Новости Читы: Забайкальским муниципалитетам не хватает средств

Забайкальским муниципалитетам не хватает средств

12 Сентября 2019 г.
Угроза блокировки существует в 314 муниципальных учреждениях
Новости Читы: В Забайкалье объявлено о предстоящей разработке месторождение сынныритов

В Забайкалье объявлено о предстоящей разработке месторождение сынныритов

10 Сентября 2019 г.
Предполагаемый объем инвестиций – более 2 млрд рублей
Новости Читы: Забайкальский край - ТОСЭР без границ

Забайкальский край - ТОСЭР без границ

5 Сентября 2019 г.
Правительство региона хочет распространить особый статус на всю его территорию
Новости Читы: В Читинской районе Забайкалья скрывали задолженность по контрактам

В Читинской районе Забайкалья скрывали задолженность по контрактам

4 Сентября 2019 г.
В официальную отчетность не попали долги на 150 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В Забайкальском крае полицейские застрелили опасного медведя

В Забайкальском крае полицейские застрелили опасного медведя

30 Сентября 2019 г.
Зверь забрался на дачный участок в Читинском районе
Новости Читы: Ветеринары скрыли информацию о вспышке бруцеллеза в Забайкалье

Ветеринары скрыли информацию о вспышке бруцеллеза в Забайкалье

30 Сентября 2019 г.
В селе Усть-Урлук было выявлено четыре случая заболевания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356