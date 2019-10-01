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Забайкальским аграриям предложили отказаться от свиноводства

Главная Экономика
Чита
12:01 1 Октября 2019
свиной, болезнь, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
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Распространение африканской чумы свиней (АЧС) на Дальнем Востоке поставило под угрозу существование свиноводства в Забайкальском крае. О росте опасности сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Рекомендуем свиноводческим хозяйствам всех форм собственности в Забайкальском крае рассмотреть возможность перехода на иные направления животноводства», - говорится в сообщении регионального минсельхоза.

При этом в ведомстве ссылаются на рекомендации комиссии российского правительства по предупреждению распространения и ликвидации АЧС, а также на вспышки болезни в Сибири и на Дальнем Востоке. Губернатор Забайкальского края 30 августа 2019 года издал постановление №45, которым ввел в регионе режим повышенной готовности. Такая мера была принята в связи с резким ухудшением эпизоотической ситуации по АЧС в Амурской области и Приморском крае.

«Министерство сельского хозяйства Забайкальского края просит свиноводческие хозяйства и население Забайкальского края принять меры для недопущения возникновения эпизоотии АЧС, в том числе исключить самовольный выпас свиней и кормление их бытовыми отходами», - говорится также в сообщении министерства.

По данным ТАСС, 1 сентября в Забайкалье насчитывалось почти 82 тыс. свиней. Около 60 тыс. из них содержатся в личных подсобных хозяйствах. Два крупных свиноводческих хозяйства (по 2 тыс. животных) расположены в Читинском и Улетовском районах.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Забайкальского края

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