Дальний Восток: кто может рассчитывать на двухпроцентную ипотеку

Минвостокразвития РФ разъяснило порядок предоставления ипотечных кредитов под 2% годовых в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На такие кредиты могут рассчитывать молодые семьи, а также обладатели «дальневосточного гектара», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Молодыми в данном случае считаются семьи граждан РФ, в которых супруги состоят в зарегистрированном браке не менее года. Оба должны быть не старше 35 лет.

«Важным условием предоставления ипотеки станет регистрация хотя бы одного из супругов по месту жительства на территории субъектов ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготным кредитным продуктом», - подчеркнули в министерстве.

Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при размере кредитования до 6 млн руб. включительно. Выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке будут на протяжении пяти лет. За кредитом надо будет обратиться в один из уполномоченных банков, список которых пока формируется.

Напомним, о предстоящем запуске программы по выдаче льготных ипотечных кредитов для дальневосточников президент РФ Владимир Путин объявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября 2019 года.

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