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Инвесторы планируют реконструкцию забайкальского курорта «Ямаровка»

Главная Экономика
Чита
12:23 3 Октября 2019
курорт, реконструкция, земля
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Ямаровка» получило возможность дешевле приобрести земельный участок для развития одноименного бальнеологического курорта в Забайкальском крае. Необходимое для этого изменение статуса  участка было согласовано на публичных слушаниях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В Черемхово прошли общественные обсуждения по переводу земельных участков санатория из категории земель санаторно-курортного назначения в хозяйственное. Жители поселения поддержали это решение практически единогласно», - говорится в сегодняшнем сообщении заксобрания региона.

На сайте администрации села Черемховское Красночикойского района говорится о проведении 27 сентября публичных слушаний о переводе участка на ул. Центральная,32 из зоны отдыха и оздоровления (Р-5) в зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1).

Ранее руководство «Ямаровки» говорило о том, что из-за статуса участка администрация района готова продать его за 6 млн руб., но «такую сумму мы не потянем». Смена зоны позволит снизить цену. Покупка участка позволит предприятию заняться реконструкцией существующих зданий и строительством новых.

Курорт «Ямаровка» создан на минеральных углекислых источниках в 50-х годах прошлого века. Его основной медицинский профиль - болезни органов пищеварения. По данным турагентств, его вместимость составляет 210 мест зимой и 320 летом.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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