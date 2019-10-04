Пострадавшие от забайкальских пожаров мосты снова в строю

В Забайкальском крае восстановлены все мосты, поврежденные во время степных пожаров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Пожары прокатились по ряду районов региона в апреле этого года.

«В настоящее время автомобильные мосты открыты для движения транспорта. Также подрядчики рекультивировали временные объездные дороги», - приводит официальный портал региона комментарий министра строительства, дорожного хозяйства Алексея Гончарова.

Всего пострадало три моста. Они расположены на подъезде к селу Шара и по дороге к селу Шара-Шаракан в Александрово-Заводском районе Забайкалья, а также на подъезде к селу Алеур в Нерчинском районе.

Как писали Sibnovosti.ru, в результате пожаров, пик которых пришелся на 19 апреля, полностью сгорело также 125 домов и 128 чабанских стоянок, погибло 12 тыс. голов скота. Ущерб, нанесенный огнем был оценен примерно в 1 млрд руб.

Фото: официальный портал Забайкальского края