Проект линии для читинских троллейбусов сдали на госэкспертизу

Проект строительства новой троллейбусной линии в Чите отправлен на государственную экспертизу. Она свяжет троллейбусное депо и поселок Каштак, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В проекте предусмотрена разворотная площадка на пересечении Карповского тракта и улицы Просторной. Маршрут следования троллейбусов увеличится в среднем на 3 км, добавится не менее шести остановок», - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.

Как писали Sibnovosti.ru, строительство двух троллейбусных линий в Чите запланировано в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и обойдется примерно в 3 млрд руб. Это линии «Троллейбусное депо – КСК» и «Троллейбусное депо – Каштак». Строительство первой из них предполагается завершить в 2024 году, второй – в 2022-м.

По данным сайта минстроя, на проектирование линии до поселка КСК (более 30 км) объявлен аукцион.

«Объект долгосрочный и дорогостоящий, так как основные затраты уйдут на реконструкцию улично-дорожной сети: для движения троллейбусов дороги должны соответствовать определенным требованиям, в том числе, предусматривать крайнюю полосу шириной не менее 4 м. Многие дороги придется расширять», - прокомментировал Алексей Гончаров.

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