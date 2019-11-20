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На ТЭЦ-1 в Чите запустили турбину после реконструкции

Главная Экономика
Чита
19:11 20 Ноября 2019
реконструкция, запуск, энергетика
Автор: Sibnovosti.ru
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На ТЭЦ-1 в Чите после реконструкции введена в строй турбина №1. Ее модернизация продолжалась три года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Читинская ТЭЦ-1 входит в состав ПАО ТГК-14. По данным компании, для модернизации турбины мощностью 60 МВт на «Ленинградском металлическом заводе» был изготовлен новый цилиндр высокого давления, а также проведена модернизация узлов цилиндра среднего и низкого давления.

«Новые технологии - это еще и важная экологическая составляющая, будут закрываться неэффективные дымящиеся котельные в столице края, снизится нагрузка на озеро Кенон»,- сказал на церемонии пуска турбины вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров.

Стоимость реконструкции составила 705 млн руб.

На сайте ТГК-14 указывается, что ТЭЦ-1 работает на буром угле. Ее установочная мощность по электроэнергии составляет 452,8 МВт, по тепловой – 1,07 тыс. Гкал/ч.

Фото: сайт ПАО ТГК-14

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