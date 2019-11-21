Самый большой грант из регионов ДФО получит Забайкальский край

Сумма в размере 1,1 млрд рублей поступит в край за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в текущем году. В другие регионы ДФО также распределят выплаты, но в меньшем объёме.

При этом финансировать не будут только три субъекта, отмечет «Радио Сибирь». Это, в частности, Еврейская автономная область, а также Приморский и Хабаровский края.

Гранты из федерального бюджета предназначены для стимулирования регионов к выполнению ключевых показателей эффективности по нацпроектам.

Впервые такое распределение произошло в прошлом году — тогда правительство выделило на эти цели 20 млрд рублей, в этом году, принято решение увеличить сумму грантов до 50 млрд рублей.