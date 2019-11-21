Читинский аэропорт получил технику для обработки самолетов от обледенения

В читинском аэропорту Кадала самолеты будут обрабатывать от обледенения. Предприятие уж получило необходимое оборудование, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С требованием ввести такую услугу обратилась авиакомпания Air China. Об этом рассказал «Радио Сибирь» первый вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров. По его словам, компания была готова отказаться от полетов в Читу без этого оборудования и даже закрыла продажу билетов на рейсы.

Air China выполняет рейс Чита – Хайлар – Пекин. Он был прерван осенью 2016 года из-за реконструкции аэропорта Хайлара. Спустя год, как писали Sibnovosti.ru, было объявлено о его возобновлении.

В начале ноября этого года читинский аэропорт возглавил Алексей Сунденбан.

Фото: страница Air China в соцсети Facebook