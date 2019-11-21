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Читинский аэропорт получил технику для обработки самолетов от обледенения

Главная Экономика
Чита
15:08 21 Ноября 2019
аэропорт, техника, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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В читинском аэропорту Кадала самолеты будут обрабатывать от обледенения. Предприятие уж получило необходимое оборудование, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С требованием ввести такую услугу обратилась авиакомпания Air China. Об этом рассказал «Радио Сибирь» первый вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров. По его словам, компания была готова отказаться от полетов в Читу без этого оборудования и даже закрыла продажу билетов на рейсы.

Air China выполняет рейс Чита – Хайлар – Пекин. Он был прерван осенью 2016 года из-за реконструкции аэропорта Хайлара. Спустя год, как писали Sibnovosti.ru, было объявлено о его возобновлении.

В начале ноября этого года читинский аэропорт возглавил Алексей Сунденбан.  

Фото: страница Air China в соцсети Facebook

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